Зараз ми пропонуємо провести одночасно місцеві вибори по всій території України, включно з окупованим Донбасом, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Ми погодилися на Мінські домовленості 5 років тому, зокрема і на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, поки це неможливо, одночасно у всій нашій державі. У них (на окупованих територіях Донбасу. - Ред.) вже було двоє виборів - фейкових, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території, включно з окупованою. Побачимо, чи спрацює це, по часу виключно", - сказав Пристайко.

Водночас Пристайко додав, що "формулу Штайнмаєра" ще в 2016 році погодив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Формулу Штайнмаєра", яку наш очільник держави погодив, ми як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, маємо виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", - зазначив він.

Він запевнив, що "в ній немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували в "зраді" чи "перемозі".

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що за найкращих умов місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.

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