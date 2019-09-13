Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.09.19 14:52

Списки громадян України, які утримуються у РФ і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали, - Денісова

Готуючись до нового обміну, українська сторона вже підготувала і передала списки утримуваних у Росії і на території окупованого нею Криму громадян України.

Списки громадян України, які утримуються у РФ і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Списки громадян України, які перебувають на території Росії і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном, - Гриб

Раніше, виступаючи на цьому Форумі, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну утримуваних осіб з Росією.

"Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки і очікуємо наступного етапу обміну", - сказав він.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100