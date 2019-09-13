Списки громадян України, які утримуються у РФ і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Списки громадян України, які перебувають на території Росії і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали", - сказала вона.

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Раніше, виступаючи на цьому Форумі, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну утримуваних осіб з Росією.

"Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки і очікуємо наступного етапу обміну", - сказав він.