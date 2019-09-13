Сьогодні гарне вікно можливостей для мирової угоди щодо "ПриватБанку", - Коломойський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми задекларували, що не хочемо катаклізмів, а хочемо просто правової оцінки й після цього - мирової угоди, виходу з цієї ситуації. Нам не потрібен банк за будь-яку ціну", - сказав він у кулуарах 16-ї конференції YES в Києві у п'ятницю.

Він не уточнив деталей цієї мирової угоди. "Якась мирова угода, якось вийти з ситуації. Вона не може бути вічно в напруженні. Сьогодні хороше вікно можливостей", - зазначив Коломойський.

Бізнесмен додав, що готовий відмовитися від претензій на повернення до складу акціонерів ПриватБанку. "Я, може бути, і хотів (повернути банк. - Ред.), але якщо ситуація не буде дозволяти, і це буде загрожувати турбулентністю на ринку, тоді не хотів би", - пояснив свою позицію ексвласник.

"Нам, насамперед, потрібна сатисфакція за все те, що про нас говорили і писали", - заявив Коломойський.

На питання журналістів бізнесмен уточнив, що на недавній його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським питання ПриватБанку не обговорювалося.

Коломойський також зазначив, що можлива мирова угода щодо банку не пов'язана з судовим процесом міноритаріїв "Укрнафти" проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають $5,4 млрд. "Я не можу говорити за тих, хто судиться в Стокгольмському арбітражі щодо "Укрнафти" , - пояснив бізнесмен.

"В принципі, якщо порушиться так питання, то можна це обговорювати", - водночас відповів він на питання, чи може це бути одна мирова угода.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".

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