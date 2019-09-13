Зеленський обговорить із Трампом питання стабілізації ситуації на Донбасі, - Данилюк

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Для нас США є стратегічним партнером. Вони підтримують України у реформах, у підсиленні сектору оборони та безпеки. США є одними із найважливіших партнерів для України. Питання стабілізації (ситуації) на сході України, припинення війни будуть обговорюватись нашими президентами", - заявив він.

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Данилюк зауважив, що очікує на "продуктивну зустріч" президентів України та США.

"Ми обговоримо перелік питань, важливих для нашої двосторонньої співпраці. Робота й так іде, але президенти мають зустрітися, щоб дати новий поштовх для цієї співпраці і, можливо, це дасть поштовх в інших питаннях", - наголосив Данилюк.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський 23 вересня відвідає США для участі в Генасамблеї ООН.

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