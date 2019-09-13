Кучма про майбутню зустріч "нормандської четвірки": Оптимізму немає, але для нас є "червоні лінії" - жодної федерації та конфедерації

Як інформує Цензор.НЕТ вз посиланням на "Новинарню", про це він сказав в кулуарах форуму YES в Києві, в п'ятницю, 13 вересня.

На питання журналіста про те, чи зможуть лідери України, Німеччини, Франції та Німеччини домовитися цього разу, він зазначив:

"Оптимізму немає в жодному разі. Головне — витримати один проти трьох. Бо ті пропозиції, які будуть лунати, на мій погляд, — вони ні в якому разі сьогодні Україні не потрібні. Я маю на увазі Донбас".

За словами Кучми, "червоні лінії" для України, за які не можна заходити на перемовинах — жодної федерації і конфедерації.

Також Кучма наголосив, що Україна не має вносити зміни до Конституції у контексті Мінських домовленостей.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії пресконференції заявив, що конкретна дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату" поки не визначена, але Україна наполягає на проведенні такої зустрічі ще у вересні.