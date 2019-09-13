Для нас пріоритетним буде фаховий принцип, - Стефанчук про формування нового складу ЦВК

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи буде зберігатися квотний принцип під час формування нової ЦВК, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це буде предметом дискусії. Але ми відразу визначилися, що для нас пріоритетним буде фаховий принцип", - зазначив Стефанчук.

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За даними Цензор.НЕТ, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом Президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК здійснюється для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.