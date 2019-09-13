У разі падіння світових цін на руду український бізнес може залишитися поза ринком, - аудиторська компанія PwC

А це означатиме, що у разі світового падіння цін на руду, український бізнес постраждає найбільше.

Про це заявив лідер практики оподаткування та юридичних послуг, однієї з найбільшої світової аудиторської компанії "ПрайсуотерхаусКуперс" (PwC), під час проведення робочої групи Парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає 24.

За оцінками міжнародних аналітиків, посилення податкового навантаження призве до втрати конкуреноздатності продукції українських гірничозбагачувальних комбінатів на світових ринках збуту. Тому рекомендують не поспішати з ухвалюванням податкових змін і продовжити консультації з бізнесом та профільними фахівцями економіки.

Як повідомлялося раніше, економічний експерт Олександр Савченко вже порахував, що закладені податкові новації у законопроєкті 1210, загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.