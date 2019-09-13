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13.09.19 15:38

Запрошуємо фінський бізнес інвестувати в українські проєкти, - Гончарук на зустрічі з президентом Фінляндії Нііністе

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністе запросив бізнес Фінляндії інвестувати в українські проєкти.

Запрошуємо фінський бізнес інвестувати в українські проєкти, - Гончарук на зустрічі з президентом Фінляндії Нііністе

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Україна має одночасно багато складних завдань, зокрема, щодо покращення інвестиційного клімату. Ми оновили інструменти державно-приватного партнерства, бо зацікавлені в залученні інвестицій у великі інфраструктурні проєкти. Запрошуємо бізнес Фінляндії долучатися", – заявив Гончарук.

Заначається, що на зустрічі також обговорили важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури.

"Наш молодий уряд працює на довготривалу перспективу, де пріоритетами є сприятливий бізнес-клімат, якісна інфраструктура, енергетична ефективність та освіта. Ми прагнемо створити таке майбутнє, де громадяни будуть щасливі", – підкреслив Олексій Гончарук.

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