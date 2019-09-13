Штат СБУ скоротять, а зарплати - підвищать, - Баканов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав глава СБУ Іван Баканов журналістам у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Скорочення штату буде обов'язково. Про це говорити доволі боляче, тому що в першу чергу штат - це люди. Скорочувати завжди неприємно, але це потрібно робити", - сказав він.

Баканов також розповів про реформи у відомстві, зокрема про роботу над законом щодо СБУ.

"Ми хотіли б передбачити в законі гнучку структуру СБУ і діяти від загроз, а не від функцій, які сьогодні нам пропонуються. Якщо виникає якась загроза, Президент, наприклад, утворює якийсь новий департамент у структурі СБУ. Якщо загрози більше немає, він цей департамент ліквідує. Це було б правильно. Усе змінюється. І якщо, умовно, ще рік тому ми не приділяли стільки уваги кібербезпеці, то зараз це майбутнє", - сказав Баканов.

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За його словами, будуть поділені функції між усіма правоохоронними органами.

Голова СБУ зауважив, що цей закон потрібно зробити таким, "щоб він ні в кого не викликав взагалі жодних питань".

Він також пообіцяв, що в СБУ підвищать заробітні плати.

Нагадаємо, СБУ проводить дієву і системну реформу відомства, яка має наблизити службу до стандартів найкращих спецслужб світу.