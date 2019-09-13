Окупанти перенесли на 7 жовтня засідання "суду" у справі Бекірова

Про це в коментарі громадському об'єднанню "Кримська солідарність" повідомив адвокат Іслям Веліляєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Я надав відповідь з клінічної лікарні Феофанія м.Києва, де зараз перебуває Бекіров. Суд задовольнив подане мною клопотання, переніс засідання на 7 жовтня 2019 року о 9:30, так само пояснивши, що в разі виникнення будь-яких відомостей щодо здоров'я Едема Бекірова, оскільки терміни реабілітації клінікою не встановлено, сторона захисту зобов'язується поінформувати суд про те, чи зможе Бекіров з'явитися на суд і брати участь у процесі особисто. Процес триває, судове слідство не закінчилося", - повідомив адвокат.

Едем Бекіров є інвалідом I групи, він переніс важку операцію на серці. У чоловіка ампутована одна нога, також лікарі діагностували у Бекірова цукровий діабет. Він потребує цілодобової медичної допомоги.

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Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів. У тому числі і Едем Бекіров.

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