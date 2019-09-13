Потрібно обговорювати не формулу Штайнмаєра, а формулу Зеленського, - Яценюк на YES

Про це заявив Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час спілкування з журналістами в кулуарах Форуму Ялтинської європейської стратегії в п'ятницю, 13 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Чи є ця формула у президента? Я сподіваюся, що є. Принаймні він сьогодні чітко заявив, що санкції з Росії знімати не можна. Тобто він цим підтвердив те, що Росія є агресором по відношенню до України, і що він не збирається здавати національні інтереси. Він не може це зробити. Тому що він складав присягу на вірність українському народу", - підкреслив Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно можливої підготовки умовного "Мінська-3", Арсеній Яценюк підкреслив: "Якщо переписувати (Мінські домовленості. – Ред.) і знову не виконувати з російського боку, то який зміст їх переписувати?"

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"Російська інтерпретація Мінських угод така: віддайте нам Україну. Росія вже придумала, як це зробити: "Дайте особливий статус (тимчасово окупованим територіям. – Ред.) , проведіть місцеві вибори. Ми вам контроль над кордоном не повернемо. Або повернемо потім, через років десять. Тільки ми хочемо пересунути російський кордон до західних кордонів України". Тому мене не цікавить процес, а мене цікавить результат", - наголосив лідер "Народного фронту".

Сьогодні гра Росії, за словами Арсенія Яценюка, полягає в такому: "Путін зараз на себе одягає костюм миротворця, адже повернув українських заручників": "І це правда. Тому що такі особи, як Сенцов, є заручниками. А такі особи, як Цемах, не є заручниками, вони здійснили злочин і підлягають переслідуванню за міжнародним законодавством. Українці там були заручниками, а тут був російський кримінал".

"Путін через це хоче показати: от уже процес пішов, уже треба знімати санкції, ми вже помирилися, треба менше говорити, що є війна Росії проти України. А ще треба знайти підтримку в окремих країнах-членах Європейського Союзу, щоб вони аплодували і казали, що вже завтра "української проблеми" не буде. Тому що деякі хочуть, щоб українська проблема зійшла зі шпальт світових газет. Деяких наших партнерів інколи цікавить бізнес більше, ніж цінності вільного світу", - підкреслив він.

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Арсеній Яценюк зазначив, що зараз Путін робить усе, аби порушити єдність у ЄС в підтримці України: "В ЄС пройшла низка виборів. Одні лідери пішли, інші прийшли. Одні лідери вже майже ідуть. І незрозуміло, хто на їхнє місце прийде. Нова Європейська комісія і новий Європейський парламент, які поки що ще чітко не заявили, яка їхня позиція. Але міжнародна політика працює таким чином: усі будуть слухати, що скаже президент України. Всі будуть дивитися, яка буде його позиція. Всі будуть слідкувати за його діями. І якщо його позиція буде тверда, - а я сподіваюся, що вона буде тверда, - Захід буде підтримувати цю позицію".

"Тобто зараз у президента надскладне завдання. Йому не можна зараз сідати за стіл із Путіним тет-а-тет. Там карти мічені. Йому треба сідати за стіл, де з одного боку - всі наші західні партнери, а з іншого боку - той, хто порушує міжнародне право і хоче фактично знищити Україну. Його прізвище Путін", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Зараз можу сказати президенту Зеленському тільки одне. Путін – це надзвичайно цинічний і досвідчений переговорник. Путін вже розклав десятки пасток. Якщо потрапиш в одну пастку, всі інші також спрацюють. Не можна бігти за швидким результатом. А це те, на що сподівається Путін. Це не спринтерська, а марафонська дистанція. І на цій марафонській дистанції чемпіоном повинна бути Україна", - сказав лідер "Народного фронту".