Фракція вирішила, що для перезавантаження влади потрібно 300 голосів, - нардеп Шкрум про те, чому "Батьківщина" проголосувала за розпуск ЦВК

Про це Шкрум заявила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Це дуже неоднозначне рішення. Є рішення, які чорні і білі, а деякі ні чорні, ні білі. Я і на комітеті говорила, що з одного боку, мені дуже хочеться, щоб ми будували незалежні інститути - це і ЦВК, і Антимонопольний комітет... на жаль, ці органи працюють не як належне. Ну, реально, ми не вміємо, як країна, будувати інститути, вони стають завжди політично залежними. І, в тому числі, якщо їх перезавантажувати після кожних виборів, то робляться дуже політично залежними. Тому, в принципі, я б хотіла, щоб ЦВК допрацювала 7 років (їх обирали на 7 років, а вони пропрацювали менше року)", - заявила нардеп.

З іншого боку, вона вважає, що ЦВК не мала довіри, оскільки склад був розширений від 15 до 17 членів.

"Вони (фракція БПП. - Ред.) так само розширили кількість членів ЦВК, щоб там мати свою більшість. За один день внесли закон, другий день проголосували, порушили всі регламентні процедури і всі закони, за третій день підписали і потім вже призначали ЦВК. Зрозуміло, що довіри до такої ЦВК не було. Крім того, до деяких членів питання, що вони дуже пов'язані, скажімо так, з фракцією колишнього президента "Європейська солідарність". Тож, чи можуть вони бути незалежними, я не знаю. Тому, фракція прийняла політичне рішення - для перезавантаження влади потрібно 300 голосів. Стільки голосів було і без нас", - заявила нардепка.

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На запитання про те, чи пропонували "Батьківщині" якусь кількість місць у ЦВК за голоси, Шкрум відповіла: "Згідно із законом президент вносить подання на членів ЦВК і там мають бути пропорційно представлені всі фракції. Навіть якщо "Голос" не голосував, вони повинні мати свого представника. Навіть якщо "ЄС" не голосувала, вони повинні мати свого представника, хіба що вони відмовляються самі. Я очікую, що будуть консультації між фракціями і президент Зеленський внесе представників усіх фракцій. Він це повинен зробити за рекомендацією Ради Європи. Тому це не могло бути розмінною монетою".

На думку нардепа, склад ЦВК також залежатиме від кількості членів.

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"Якщо буде 15, я б хотіла повернутися до 15, нормальним розподілом буде: маленьким фракціям - по одному, "Батьківщині" і ОПЖЗ - по 2, оскільки ми на третьому місці, ну і "Слузі народу", відповідно, те, що залишилося", - заявила Шкрум.

Нагадаємо, Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За даними Цензор.НЕТ зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас, у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.