Проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі - початок здачі країни, - Климпуш-Цинцадзе

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Я говорю, що це початок здачі країни, на жаль", - сказала вона в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

"Я не можу зрозуміти, на яких умовах Україна готова проводити ці вибори на окупованих територіях. Ми наполягали впродовж декількох років, щоб спочатку вирішити компонент безпеки. Спочатку гарантувати людям можливість почуватися в безпеці і брати участь у цих виборах. Цей момент якось опускається", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте також: Місцеві вибори можуть відбутися вже в квітні, - Верещук

Вона підкреслила, що розпочате розведення сил у декількох точках безпеку не гарантує і тимчасово переміщені особи назад не повернуться.

"А зараз там проводити вибори, маючи всі війська, - і регулярні російські, і найманців, - у бараках, я не бачу такої можливості. Мене дуже хвилює, що Верховна Рада сьогодні проголосувала за звільнення всіх членів ЦВК. Якщо спочатку я вважала, що це політичні спроби взяти під контроль ЦВК, то зараз я бачу, що у цієї ЦВК буде конкретне завдання оголосити ці вибори на окупованих територіях, провести їх, визнати їх і, як мені здається, на умовах Кремля нібито частково відновлену територіальну цілісність України", - сказала політик.

Нагадаємо, сьогодні Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, а й на окупованому Донбасі.