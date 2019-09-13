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13.09.19 17:06

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Рівненському загальновійськовому полігоні відбувся конкурс на найкращий підрозділ протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 01

Участь у конкурсі на найкращий підрозділ (розрахунок) протиповітряної оборони брали підрозділи, які посіли перші місця на змаганнях в оперативному командуванні Сухопутних військ, видах Збройних Сил України та Національної Гвардії України.

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 02

Конкурс проводився за трьома номінаціями:

  1. Військово-професійна - оцінювалися теоретичні та практичні навички, майстерність у діях при озброєнні і військовій техніці.
  2. Військово-спортивна - оцінювалася фізична витривалість і морально-психологічний стан колективу, вміння володіти озброєнням та стрілецькою зброєю.
  3. Відбиття нападу противника - оцінювалися здатність підрозділу ППО прикрити певні підрозділи бригади від ударів з повітря, здатність підрозділу вести розвідку і вогонь з перенесенням за програмними цілями.

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 03

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На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 04

У запеклій і напруженій боротьбі перемогу здобули майбутні офіцери, курсанти факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 05

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