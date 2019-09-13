Україна ніколи не погоджувалася на "формулу Штайнмаєра", - Єлісєєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter український дипломат, ексзаступник глави АП Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

"Як ексучасник нормандських переговорів на рівні дипрадників пояснюю: згідно з принципом "нічого не узгоджено, поки все не узгоджено" Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмаєра. Глава держави не міг узгодити те, що вимагає згоди ВРУ. РФ розставляє пастки", - йдеться в його пості.

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Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, при якому Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, прийняті Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не вступлять в силу.

Раніше президент Зеленський заявив, що "формула Штайнмаєра" обговорюватиметься лідерами "нормандської четвірки".