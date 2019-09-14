Суд заарештував старшого адміністратора одеського готелю "Токіо Стар", в якому в серпні згоріло 9 осіб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Ірині Паровик інкримінують порушення правил пожежної безпеки, що спричинило за собою загибель людей (частина 2 статті 270 Кримінального кодексу України).

Прокурор Євген Антощук заявив у суді, що Паровик як старший адміністратор може впливати на свідків, інших працівників готелю. Всі вони, за словами Антощука, вказують на Паровик як на людину, яка відповідала за кадрові та господарські питання в готелі. Також її підпис є на документі ДСНС - забороні готелю працювати, врученому в 2012 році.

Сама Паровик стверджує, що не пам'ятає такого припису. Вона наполягає, що не наймала людей і не відповідає за пожежну безпеку.

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"Я шукала людей і спілкувалася з ними, але їх брали на роботу в головному офісі", - говорить Паровик. І вона, і її адвокат Ігор Елуашвілі стверджують: жодного документального підтвердження того, що Паровик відповідала за протипожежну безпеку, немає. Вона працювала в готелі з 2009 року, в 2014 році пішла в декрет, хоча де-факто продовжувала працювати. Зараз у неї дві дочки - молодшій півтора року, найстаршій - п'ять.

Саме Паровик дзвонили з компанії, яка обслуговувала пульт пожежної безпеки - вона каже, що залишала їм свій телефон як контактний, а не як уповноваженого з питань протипожежної безпеки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".