ДБР за позовом Портнова допитує звільнених українських моряків, - Полозов

Про це у своєму Twitter повідомляє адвокат моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, слідчі ДБР почали допитувати звільнених моряків у справі "Керченського інциденту", яку було відкрито за позовом Андрія Портнова, ексзаступника глави адміністрації Віктора Януковича.

"У ці дні в Києві слідчі ДБР (Державне бюро розслідувань) почали допитувати нещодавно звільнених українських військових моряків у справі про "Керченський інцидент", порушеній за заявою колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Портнова А.В." - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.