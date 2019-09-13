США допомагають Україні будувати інфраструктуру для поширення правдивих новин, - представник Держдепу Кент

Про це Радио Свобода розповів заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія – майстер використання дезінформації і фальшивок. На мою думку, найкращий спосіб боротьби з дезінформацією – за допомогою правдивої інформації. І те, що ми робимо тут сьогодні – ми допомагаємо Україні будувати інфраструктуру для поширення актуальних новин серед жителів як окупованої частини Донбасу, так підконтрольних Україні територій, але які раніше мали доступ лише до російської інформації. Точна інформація для громадян – це ключовий елемент демократії", – зазначив він.

За словами Кента, на обладнання виділено близько 1 мільйона доларів США.

Як повідомлялось раніше, Агентство США з міжнародного розвитку – USAID – передало Україні 11 передавачів для цифрового телесигналу, які будуть встановлені на межі з окупованою частиною Донбасу та Криму. Про це на брифінгу повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. За його оцінками, до кінця 2019 року рівень охоплення сигналом українських мовників у Донецькій області у порівнянні з 2014 роком зросте на понад 800 тисяч осіб, у Луганській – на майже півтора мільйона жителів.

Як додала екс-заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппарова, вперше партнери передають Україні саме нове обладнання – передавачі, що передавалися раніше, перед тим вже використовувались в інших країнах. За словами голови відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири такі передавачі, вони німецького виробництва.