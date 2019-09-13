Отруєння дітей у мукачівській школі - троє школярів опинилися в реанімації

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Укрінформ" з посиланням на головного лікаря Закарпатської обласної дитячої лікарні.

Зазначається, що поки невідомо чим саме отруїлися діти. Троє з них перебувають у важкому стані в реанімації обласної дитячої лікарні.

Видання Mukachevo.net зазначає, що в лікарню надійшло троє непритомних школярів з судомами, а ще троє - з отруєнням середньої тяжкості. Пізніше одну дитину довезли батьки. Всі діти скаржилися на сильний головний біль і нудоту.

Стан дітей, які перебувають у реанімації більш-менш стабільний.

"Укрінформ" повідомляє, що це учні з мукачівської школи №10. Інцидент стався на перерві, серед учнів у 5 і 6-му класі.

За попередньою інформацією поліції, діти отруїлися газом з балончика. За свідченнями, які надали поліції в школі, діти відчули різкий запах, після чого їм стало погано. "Зараз поліція перевіряє цю інформацію, а також з'ясовує, хто розпилив газ у школі", - цитує агентство прессекретаря Мукачівського відділу поліції.

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