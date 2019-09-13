Від запропонованих змін до Податкового кодексу (законопроєкт №1210) бюджет недоотримає 3 мільярди доларів, - президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Каленков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це заявив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, підвищення податку може різко скоротити кількість робочих місць на профільних українських підприємствах – Інгулецький ГЗК, Північний ГЗК і Центральний ГЗК.

"Щоб люди уявляли собі масштаби цієї катастрофи. Не кажучи вже про те, що суміжні підприємства, а це фактично на три можна відразу множити. Це обсяг який втратить "Укрзалізниця", порти, які перевалюють наші вантажі. Для економіки країни буде завдано величезної шкоди", - сказав він.

За словами Каленкова, ситуація, яка буде для України ще більш прикра – це те, що ми втратимо свої ринки в Європі на користь російських виробників.

"16 млн тонн йдуть російському "Металоінвест". Що це означає для валютного курсу і для зростання цін ви все можете зрозуміти, тому що це велика цифра – мова йде про близько 3 мільярдів доларів, які країна отримує валютної виручки від експорту залізорудної сировини. Вони будуть під питанням. Більшу частину з них ми втратимо", - підсумував президент "Укрметаллургпрому".

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