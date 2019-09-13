Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися лише після виведення російських військ та за українським законодавством. Про це він повідомив на спільній з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд прес-конференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Інформацію про можливість виборів на окупованих територіях я можу прокоментувати тільки після того, як ми домовимося (щодо проведення виборів – ред) у "нормандському форматі", тому що це є частиною мінських домовленостей. Тому зараз про це зарано говорити, це може бути у нас з вами тільки теоретичний діалог", - заявив він.

За словами президента, умови проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу прописані у Мінських домовленостях.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде спочатку виведення військ РФ, а потім вибори, Зеленський сказав: "Так. А що, може бути по-іншому?"

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"Ми готуємо план нашої розмови (в "нормандському форматі" - Ред), зараз узгоджуємо просто дату, потім наше суспільство дізнається про всі деталі", - підкреслив він.

"Спочатку – питання обміну людей, потім – питання розведення військ, потім ми говоримо про розведення військ по всі території - це 400 км, тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованій території", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що проведення місцевих виборів на окупованих територіях можливе лише за українським законодавством.

"Я думаю, що кожен українець вважає, що Донбас – це Україна, то місцеві вибори там повинні бути, але повинні бути за українським законодавством. Всі інші деталі та терміни я не можу з вами зараз обговорювати", - резюмував він.

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