Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський планує наступного місяця відвідати Естонію з офіційним візитом.

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"Я впевнений, що під час цього візиту, серед іншого, ми зможемо перейняти дуже важливий для України досвід Естонії", - зазначив президент України.

"Ми дуже цінуємо вашу активну і стійку позицію - як особисту, так і державну - щодо підтримки нашого суверенітету, засудження російської агресії проти України і категоричного неприйняття дій Російської Федерації в Криму і на Донбасі", - сказав Зеленський. Також він подякував Естонії за допомогу в різних сферах, а особливо - за лікування і реабілітацію українських військових.

Зі свого боку Кальюлайд підкреслила, що війна на сході України та окупація Криму - це ті речі, які неможливо прийняти. "І ми нагадуватимемо про це знову і знову на міжнародному рівні", - зазначила вона.

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Президент Естонської Республіки зазначила, що Україна і міжнародне співтовариство повинні шукати рішення, як завершити війну на Донбасі, і нещодавнє взаємне звільнення утримуваних осіб може бути "помітним кроком на цьому шляху". "Але це не може статися ціною суверенітету України", - підкреслила Кальюлайд.