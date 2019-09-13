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13.09.19 20:29

Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі 01

Зеленський планує наступного місяця відвідати Естонію з офіційним візитом.

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"Я впевнений, що під час цього візиту, серед іншого, ми зможемо перейняти дуже важливий для України досвід Естонії", - зазначив президент України.

"Ми дуже цінуємо вашу активну і стійку позицію - як особисту, так і державну - щодо підтримки нашого суверенітету, засудження російської агресії проти України і категоричного неприйняття дій Російської Федерації в Криму і на Донбасі", - сказав Зеленський. Також він подякував Естонії за допомогу в різних сферах, а особливо - за лікування і реабілітацію українських військових.

Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі 02

Зі свого боку Кальюлайд підкреслила, що війна на сході України та окупація Криму - це ті речі, які неможливо прийняти. "І ми нагадуватимемо про це знову і знову на міжнародному рівні", - зазначила вона.

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Президент Естонської Республіки зазначила, що Україна і міжнародне співтовариство повинні шукати рішення, як завершити війну на Донбасі, і нещодавнє взаємне звільнення утримуваних осіб може бути "помітним кроком на цьому шляху". "Але це не може статися ціною суверенітету України", - підкреслила Кальюлайд.

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