Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.09.19 20:39

Шістьох українських воїнів поранено від початку доби 13 вересня. Ворог 11 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Шістьох українських воїнів поранено від початку доби 13 вересня. Ворог 11 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів шість військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу найманці РФ 23 рази відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовослужбовець Нацгвардії, - штаб ОС

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100