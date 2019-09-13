Шістьох українських воїнів поранено від початку доби 13 вересня. Ворог 11 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - зі снайперської і стрілецької зброї;
- неподалік Талаківки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Верхньоторецька - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Майорського - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- неподалік Новгородського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів шість військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості".