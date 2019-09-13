Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан

Про це повідомляє Washington Post, інформує Цензор.НЕТ

"Ті, хто на заході, виснажені розширенням", - сказав він, додавши, що якщо б розширення не відбулося, то західній половині континенту було б значно краще.

За словами Орбана, якби такі країни, як Сербія, були частиною ЄС вже під час міграційної кризи 2015 року, "нелегальні мігранти не дісталися б до Німеччини".

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Орбан додав, що якби тоді Північна Македонія, Сербія і Чорногорія були в ЄС, мігранти були б зупинені там, після проходу через Грецію.