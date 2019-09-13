Зустріч "нормандської четвірки" закінчиться або нічим, або здачею інтересів України, - Хмара

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна" заявив Герой України, дисидент, народний депутат кількох скликань Степан Хмара, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна ще не скоро закінчиться, якщо розуміти, хто наш ворог і чого він хоче. І, на жаль, у світі ситуація поки змінюється не на нашу користь. Тому що так звані наші "західні партнери" фактично є партнерами нашого ворога", - сказав він.

Хмара уточнив, що має на увазі перш за все президента Франції Емманюеля Макрона і керівництво Німеччини.

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"Тому дуже важко буде нашому президентові. І якщо відбудеться зустріч "нормандської четвірки", то можливі 2 виходи. Або ця зустріч закінчиться нічим, або вона може початися такою повільної здачею інтересів України, якщо дійсно розглядатиметься план Штайнмаєра", - додав він.

"Я хотів би відразу попередити нашого президента, що ця пропозиція Штайнмаєра має бути взагалі відкинута Україною від обговорення, оскільки це план капітуляції", - підсумував Хмара.