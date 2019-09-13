Лінкявічюс: Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці

Свою позицію Лінкявічюс озвучив у програмі "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна занадто велика. Це як ніби хтось вкрав у когось 1000 доларів, а потім повертає 100 доларів, і всі радіють, що він готовий до співпраці", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, обмін, у рамках якого Росії видали обвинуваченого у справі про збитий терористами над Донбасом "Боїнгу" Володимира Цемаха, вийшов "нерівноправним".

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Крім того, вважає Лінкявічюс, обмін не дає підстав сподіватися на швидке завершення агресії Російської Федерації на Донбасі.

"Звичайно, всі зусилля - дуже важливі, і дай Боже, щоб усе вийшло. Але повірити, що є якийсь перелом на краще, що ситуацію якось буде залагоджено - поки насправді передчасно", - підсумував глава МЗС Литви.