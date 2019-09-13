Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс

Свою позицію Лінкявічюс озвучив у програмі "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ціна занадто велика. Це як ніби хтось вкрав у когось 1000 доларів, а потім повертає 100 доларів, і всі радіють, що він готовий до співпраці", - сказав Лінкявічюс.
За його словами, обмін, у рамках якого Росії видали обвинуваченого у справі про збитий терористами над Донбасом "Боїнгу" Володимира Цемаха, вийшов "нерівноправним".
Крім того, вважає Лінкявічюс, обмін не дає підстав сподіватися на швидке завершення агресії Російської Федерації на Донбасі.
"Звичайно, всі зусилля - дуже важливі, і дай Боже, щоб усе вийшло. Але повірити, що є якийсь перелом на краще, що ситуацію якось буде залагоджено - поки насправді передчасно", - підсумував глава МЗС Литви.