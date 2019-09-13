Обмін утримуваними особами між РФ і Україною відбудеться найближчим часом, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю.

"І ця паралельна робота проходить щодо звільнення всіх на всіх. Це був завжди складний процес, тому що "всіх на всіх" передбачає, що ми знаємо списки, ми погоджуємося на ці списки... Спеціальні групи людей працюють кожен божий день - денно і нощно для того, щоб узгодити і зрушити з місця цей дуже складний, знову-таки ментально несправедливий процес. Але ми плануємо звільнити найближчим часом наших хлопців", - сказав Пристайко.

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