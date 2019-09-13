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13.09.19 22:33

Моя дружина ледь не потрапила на літак, який у 2014 році був збитий над Донбасом, - Саакашвілі

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі розповів, що його дружина Сандра Рулофс повинна була летіти на "Боїнгу", який збили над Донбасом, але відмовилася від польоту в останній момент.

Моя дружина ледь не потрапила на літак, який у 2014 році був збитий над Донбасом, - Саакашвілі

Про це Міхеіл Саакашвілі розповів в ефірі програми "Свобода Слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Моя дружина майже опинилася на тому літаку, який вони збили. Тому що вона повинна була летіти на конференцію зі СНІДу в Малайзії, в Куала-Лумпурі. Але вона просто через нашого сина, через те, що я тут був, комусь треба було про нього піклуватися, вирішила в останній момент не летіти", - сказав Саакашвілі.

За словами експрезидента Грузії, багато колег його дружини були в цьому літаку і загинули, коли рейс МН17 було збито над Донбасом російськими найманцями.

"Дуже гідні люди, хороші люди. Мами сімей, їхні діти. І те, що їх збили - це величезна людська трагедія. Це не просто якась статистична... Це реально конкретні долі людей дуже гідних", - сказав Саакашвілі.

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