26 громадян України затримано в Польщі за роботу на підпільному виробництві з фасування сигарет

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Під час обшуку будинку і господарських споруд на території маєтку в одному з населених пунктів Лудзького воєводства Польщі було затримано 26 громадян України, які перебували на підпільному виробництві.

У незаконній фабриці вилучено професійні машини для упаковки сигарет, коробки, фольгу, пристрої для придушення сигналів мобільних телефонів і понад 640 тис. готових сигарет і 24 кг тютюну.

За попередніми даними, один із затриманих українців орендував нерухомість, а решта затриманих працювали на нього, пакували вже готові сигарети в пачки. Всі тимчасово проживали на території маєтку. Туди привозили готові партії сигарет і пакували їх у пачки.

За оцінками, під час незаконної діяльності було виготовлено сигарет на суму приблизно 8 млн злотих (1,8 млн євро). Відповідно, збитки державного бюджету Польщі могли становити до 10 млн злотих (2,3 млн євро) за рахунок ухилення від сплати акцизного збору.

32-річного громадянина України звинуватили, серед іншого, в управлінні злочинною групою. Підозрюваним загрожують штрафи і позбавлення волі до 5 років. Лідеру групи загрожує до 10 років польської в'язниці.

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