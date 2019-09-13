Ми не збираємося проводити фейкові вибори на Донбасі, - Пристайко

Про це міністр заявив в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи свої попередні заяви щодо місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас є одна тільки одна Україна, і ми хотіли би, щоб вибори пройшли одночасно на території всієї країни - за нашими правилами... Щоб був допуск партій та медіа, щоб була безпека на дільницях. Щоб люди могли чесно та відкрито зробити свій висновок - хто має представляти їх в локальних місцевих громадах", - наголосив міністр.

Пристайко зазначив, що головне завдання - зробити так, щоб вибори відбулися вже на звільненому Донбасі.

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"Наша з вами задача, щоб ці вибори відбулися так, як вони мають відбутися. Якщо ми до 2020 року зможемо зробити, щоб окупант пішов з нашої землі, це і буде той ідеал, про який я сьогодні й казав. Наша задача - зробити так, щоб цей час наблизився. Ми не збираємось проводити ще багато "фейкових виборів", які вже були на тій території, яка все ще знаходиться під контролем окупантів", - підкреслив він.



