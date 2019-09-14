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14.09.19 09:12

Ворог за добу 22 рази атакував позиції ОС, застосовуючи дрони й артилерію, 1 воїн загинув, 8 зазнали поранень (оновлено)

За минулу добу бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено вісім українських воїнів.

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Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, противник обстрілював позиції українських військовослужбовців із забороненого Мінськими угодами озброєння, зокрема із мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС. Зокрема, чотири рази неподалік від Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Мар'їнки - зі снайперської гвинтівки і стрілецької зброї, двічі в районі Талаківки - зі стрілецької зброї, двічі поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, неподалік від Опитного - з автоматичного гранатомета, поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, неподалік від Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Пищевика - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, поблизу Гнутового з метою заподіяння максимальної шкоди українським військовим противник застосував кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них - один із підвісом для скидання гранатометних пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм, поблизу Майорська - з міномета калібру 82 мм і стрілецької зброї, чотири рази неподалік від Новгородського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, неподалік від Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, поблизу хутора Вільний застосували протитанковий ракетний комплекс.

За минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", додали у штабі.

Крім того, противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського з міномета калібру 120 мм.

Згодом у штабі уточнили інформацію про втрати. Як стало відомо, вчора в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав несумісного з життям поранення.

Ворог за добу 22 рази атакував позиції ОС, застосовуючи дрони й артилерію, 1 воїн загинув, 8 зазнали поранень 01
Ворог за добу 22 рази атакував позиції ОС, застосовуючи дрони й артилерію, 1 воїн загинув, 8 зазнали поранень 02

Ворог за добу 22 рази атакував позиції ОС, застосовуючи дрони й артилерію, 1 воїн загинув, 8 зазнали поранень 03

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