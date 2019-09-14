У нас із русофілів сміються, тому їх мало, - президент Фінляндії Нііністе

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).
"Як ви знаєте, у нас досить тривалий і часто складний досвід відносин із Росією... Ті фіни, які люблять Росію, з них переважно сміються. Тому їх досить мало", - заявив Нііністе.
Президент Фінляндії адекватно оцінює гібридні загрози з боку РФ, і фіни готові вживати заходів для протидії цьому.
Президент Фінляндії перебуває з офіційним візитом у Києві. 12 вересня він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.