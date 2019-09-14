Гончарук анонсував збільшення команди уряду "щонайменше удвічі"

Про це він сказав під час виступу в суботу, 14 вересня, на форумі YES у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання TheБабель.

"Мені здається, що нам просто потрібно дуже добре працювати над собою. І ця нова команда, яка зараз прийшла в уряд і яка ще, насправді, буде посилюватися. ...Я не хочу анонсувати гучні призначення, але наступного місяця, на мою особисту думку, наша команда збільшиться щонайменше удвічі і посилиться такими ж молодими і чесними, професійними людьми", - сказав Гончарук.

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