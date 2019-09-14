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14.09.19 11:59

"Україна - остання лінія в боротьбі за свободу та демократію", - британський міністр Пінчер

Велика Британія продовжить підтримку євроатлантичних амбіцій України. Вона разом із союзниками по НАТО і надалі протистоятиме російській агресії та підтримуватиме український суверенітет.

"Україна - остання лінія в боротьбі за свободу та демократію", - британський міністр Пінчер

Про це під час виступу на 16-му форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) у суботу в Києві заявив міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна перетворилася в останню лінію в боротьбі за свободу та демократію. Велика Британія віддана ідеї продовжувати підтримку України з її євроатлантичними амбіціями", - сказав він.

За словами Пінчера, Велика Британія налаштована на те, щоб допомагати енергійній програмі реформ українського уряду.

"Велика Британія та союзники в НАТО, які є вашими союзниками по НАТО, будуть продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет", - додав міністр.

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Він зазначив, що інтеграція України до євроатлантичної спільноти означає велику безпеку для народу України.

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