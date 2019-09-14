"Зроблю все, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою", - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Декілька днів тому Олег Сенцов сказав, що тепер планує займатися двома чудовими речами - знімати кіно та жити. Для нього, для мене і для всіх українських режисерів, продюсерів і акторів кіно - це ще одна любов, несхожа на жодну іншу. Настав час цю любов засвідчити", - зазначив Зеленський.

Він нагадав про креатив, ідеї, героїв, історії та натхнення багатьох українських майстрів. "Якісні кінопроекти вже давно вимальовувалися в уяві. Залишається лише знімати і показувати їх світові", - зауважив Зеленський.

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"Я мрію і зроблю все, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою. Ми маємо налагодити весь кінопроцес - від зйомок і до дистрибуції, розвитку кінотеатрів, щоб український кіношник презентував свій самобутній і сучасний мистецький почерк вдома та на міжнародних екранах", - поділився сокровенним президент.

"Цього тижня новий парламент уже зробив перший крок на шляху до цієї мети, попередньо схваливши законопроект про rebates. Остаточне його затвердження зробить територію України сприятливою для іноземного кінобізнесу. Отже, наші кіновиробники отримають безцінне: міжнародний досвід, зростання виробництва та багатомільйонні інвестиції. Ми маємо дати українським кінематографістам можливість робити дві чудові речі - знімати кіно та жити", - зауважив Зеленський.

"Сьогодні я не просто вітаю з Днем українського кіно. Як вибагливий глядач я разом із мільйонами українців чекаю на захопливі кіноновинки вже у найближчому майбутньому! Створимо українське кіно разом!" - підсумував він.