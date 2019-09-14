Окупанти анонсують приїзд до Криму німецьких політиків

Про це російському державному інформагентству ТАСС заявив так званий "голова комітету кримського парламенту з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, німецькі парламентарі відвідають Крим у листопаді поточного року, щоб "ознайомитись із ситуацією на півострові".

"У нас буде делегація, в складі якої будуть чинні депутати Бундестагу та земельних парламентів. Це буде перший візит делегації в такому складі. Під час візиту очікуються зустрічі з владою Криму та громадськістю", - розповів він.

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Водночас Гемпель не уточнив склад делегації та її чисельність.

Запрошуючи іноземних громадян на територію Криму, російська влада півострова намагається легалізувати його окупацію.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні минулого року звернення, в якому застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

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