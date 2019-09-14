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14.09.19 12:47

Окупанти анонсують приїзд до Криму німецьких політиків

Окупаційна влада Криму повідомила, що півострів збираються відвідати депутати Бундестагу та земельних парламентів Німеччини.

Окупанти анонсують приїзд до Криму німецьких політиків

Про це російському державному інформагентству ТАСС заявив так званий "голова комітету кримського парламенту з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, німецькі парламентарі відвідають Крим у листопаді поточного року, щоб "ознайомитись із ситуацією на півострові".

"У нас буде делегація, в складі якої будуть чинні депутати Бундестагу та земельних парламентів. Це буде перший візит делегації в такому складі. Під час візиту очікуються зустрічі з владою Криму та громадськістю", - розповів він.

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Водночас Гемпель не уточнив склад делегації та її чисельність.

Запрошуючи іноземних громадян на територію Криму, російська влада півострова намагається легалізувати його окупацію.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні минулого року звернення, в якому застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

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