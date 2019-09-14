Німеччина та Франція схилятимуть Зеленського до поступок Росії, - Кучма

Про це сказав другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає великих сподівань. Зеленському буде дуже важко, адже він буде один проти трьох осіб", - наводить агентство слова Кучми про те, що Ангела Меркель, Емманюель Макрон і Володимир Путін разом схилятимуть президента України Володимира Зеленського до компромісів.

За словами Кучми, європейські партнери вже просять Зеленського "виконувати всі побажання Москви". Кучма підкреслив, що, на його думку, вибори можуть відбутися лише після виведення з Донбасу важкого озброєння і військ, а також після повернення кордону з Росією під контроль української влади.

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"Давайте дотримуватися Мінських домовленостей. Безпека на першому місці. Потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - сказав Кучма.