Зеленський представив нового главу Дніпропетровщини Бондаренка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Звертаючись до Бондаренка, Зеленський сказав, що дає йому час до нового року, щоб проявити себе на новій посаді і показати результат.

Згідно електронної декларації Бондаренка за 2018 рік, він зареєстрований у Харкові, але живе і володіє бізнесом у Києві. Член правління громадської організації "Асоціація випускників Києво-Могилянської академії". Директор низки компаній: ТОВ "Лок Сток" (торгівля хімічною продукцією), ТОВ "Сталі Бізнес Системи" (консультаційні послуги у сфері комп'ютерних технологій), ТОВ "Бі енд Бі Фудз", ТОВ "Філд Маркетинг".

У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

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