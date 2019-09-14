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14.09.19 13:02

Зеленський представив нового главу Дніпропетровщини Бондаренка

Президент України Володимир Зеленський представив жителям міста Дніпро новопризначеного главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

Зеленський представив нового главу Дніпропетровщини Бондаренка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Звертаючись до Бондаренка, Зеленський сказав, що дає йому час до нового року, щоб проявити себе на новій посаді і показати результат.

Згідно електронної декларації Бондаренка за 2018 рік, він зареєстрований у Харкові, але живе і володіє бізнесом у Києві. Член правління громадської організації "Асоціація випускників Києво-Могилянської академії". Директор низки компаній: ТОВ "Лок Сток" (торгівля хімічною продукцією), ТОВ "Сталі Бізнес Системи" (консультаційні послуги у сфері комп'ютерних технологій), ТОВ "Бі енд Бі Фудз", ТОВ "Філд Маркетинг".

У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

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