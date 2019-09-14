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14.09.19 13:11

Співробітника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Олександра Іванькова поховають завтра в Коломиї

Олександр Іваньков помер в Одеській області під час вкрай складного тренування на воді. У нього залишилася мати, у якої він був єдиним сином, і дружина, з якою він нещодавно одружився.

Співробітника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Олександра Іванькова поховають завтра в Коломиї

Прощання з Олександром Іваньковим відбудеться завтра в Коломиї Івано-Франківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Церемонія розпочнеться о 12:00 за адресою: вул. Драгоманова, 3.

Олександр Іваньков - старший лейтенант, співробітник Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ, учасник АТО/ООС. Він загинув в Одеській області 11 вересня під час вкрай складного тренування на воді.

Сьогодні тіло загиблого офіцера мають доставити в Коломию.

У Іванькова залишилися мати, у якої він був єдиним сином, і дружина, з якою він нещодавно справив весілля.

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