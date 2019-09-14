Підприємства "Зоря"-"Машпроект" і ДП "Дельта-Лоцман" можуть приватизувати вже з 2020 року, - Миколаївський центр журналістських розслідувань

Про це повідомляє Миколаївський центр журналістських розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед миколаївських об'єктів, які можуть потрапити під приватизацію, зокрема "Зоря"-"Машпроект", ДП "Дельта-Лоцман", Миколаївський суднобудівний завод (колишній Суднобудівний завод ім. 61 комунара), Миколаївський морський торговельний порт, морпорт "Ольвія" (раніше спецпорт "Октябрьск"), ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування" тощо.
Водночас наголошується, що багато підприємств із зазначеного списку вже припинили своє існування або їх було реструктуризовано.
Нагадаємо, що закон "Про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації" було прийнято ще в 1999 році. Його неодноразово намагалися скасувати, однак голосів постійно не вистачало.
У разі прийняття Радою в цілому законопроекту 1054-1 про визнання закону "Про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації" таким, що втратив силу, віннабирає чинності з 1 січня 2020 року.