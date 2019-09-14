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14.09.19 14:06

Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками

Президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс.

Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Останній етап проходження документа - готується на розгляд із вето президента.

Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками 01

Нагадаємо, спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проект Виборчого кодексу, який запроваджує пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі президента заявили, що новий Виборчий кодекс було прийнято з порушенням регламенту.

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