Противник від початку доби тричі порушив режим тиші, - Міноборони

Про це прессекретар Міністерства оборони України полковник Максим Праута повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 сьогодні, 14 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі на Луганському напрямку", - сказав Праута.

За його словами, близько 6:30 дві міни калібру 120 мм розірвалися на позиціях Об'єднаних сил неподалік від Новолуганського.

Також після 7:00 із боку населеного пункту Донецький окупанти протягом 50 хвилин із мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкового протитанкового гранатомета обстрілювали українських воїнів у районі Новотошківського. Загалом противник випустив 68 мін обох калібрів.

Ще один обстріл вівся в районі Південного, де ворог використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Читайте також: Ворог за добу 22 рази атакував позиції ОС, застосовуючи дрони й артилерію, 1 воїн загинув, 8 зазнали поранень (оновлено)

"Втрат із нашого боку від початку поточної доби немає. Ситуація на лінії зіткнення повністю контролюється нашими підрозділами", - підкреслив Праута.

Також він додав, що, за уточненими даними, 13 вересня окупанти 23 рази порушили режим тиші.