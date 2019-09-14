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14.09.19 15:07

Kyiv not Kiev: аеропорт Праги виправив написання назви української столиці

Аеропорт ім. Вацлава Гавела в Празі розпочав використовувати коректне написання назви столиці України - Kyiv замість Kiev.

Kyiv not Kiev: аеропорт Праги виправив написання назви української столиці

Про це повідомив у фейсбуці посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Зусилля посольства не були марними. Після тривалих роздумів і переконувань празький аеропорт імені В.Гавела таки долучився до когорти тих аеропортів, які правильно англійською називають столицю України - #KyivNotKiev. До речі, #Odesa тепер пишуть правильно також. Дякую!" - написав посол.

Перебийніс також додав, що коректно в аеропорту вже пишуть і назву Борисполя.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України з 2 жовтня 2018 року розпочало онлайн-кампанію "#CorrectUA", в межах якої буде звертатися до іноземних ЗМІ із закликом писати назву міста правильно (#KyivNotKiev).

Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. Водночас Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Kyiv not Kiev: аеропорт Праги виправив написання назви української столиці 01

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