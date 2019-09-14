Лікарі не змогли врятувати пораненого в зоні ООС Максима Кондратюка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ. Максиму Кондратюку, жителю м. Красилів на Хмельниччині, було 26 років.

"Сьогодні, 14 вересня, унаслідок чисельних вогнепальних осколкових поранень, яких зазнав під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Кондратюк Максим Володимирович.



Батьки втратили сина, дружина чоловіка, донька тата, Україна – захисника та патріота.



Командування Сил спеціальних операцій ЗС України висловлює співчуття родині та близьким загиблого воїна.



Світла пам'ять Герою!

Вічна пам'ять усім, хто віддав життя у боротьбі за Україну!" - йдеться в повідомленні.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

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