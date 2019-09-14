51% українців довіряє поліції, 64% - рятувальникам, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій має найбільшу з органів системи МВС довіру громадян – 64,2%. Рівень довіри до рятувальників збільшився на 3% у порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилося у лютому 2019 року.

Також високу довіру опитані висловили Національній гвардії України – 64%. Рівень довіри до гвардійців виріс на 14%.

Державній прикордонній службі довіряють 62%. Прикордонникам наразі довірять на 10% більше громадян.

Національній поліції України довіряють 51% опитаних. Рівень довіри збільшився на 13,2%", - йдеться у повідоленні.

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Дослідження провели в період із 6 по 11 вересня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.