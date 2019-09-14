"Формула Штайнмаєра" може стати хорошою основою для реалізації Мінських угод, - глава ОБСЄ Лайчак

Про це він заявив під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому Лайчак назвав необхідні елементи мирного врегулювання: "Для миру необхідний мирний план урегулювання, інструменти й бажання цього досягти, які підтримували б люди. В Україні є мирний план - Мінські угоди, є інструменти – "нормандська група", Тристороння контактна група, СММ ОБСЄ, а також залученість США - Курт Волкер (спецпредставник США з питань України. - Ред.). Донедавна нам бракувало політичної волі, бажання виконувати Мінські угоди".

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Водночас глава МЗС України Вадим Пристайко зазначив, що в цій формулі йдеться про особливий статус окупованої частини Донбасу, який вже ухвалений Верховною Радою - він набуде чинності після того, як ОБСЄ визнає місцеві вибори на Донбасі чесними і відповідними стандартам організації.

Нагадаємо, Росія наполягає на офіційному закріпленні "формули Штайнмаєра" як однієї з умов проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

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