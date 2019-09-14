"Формула Штайнмаєра" - це не план реалізації Мінських угод, вона стосується тільки "особливого статусу" ОРДЛО, - Клімкін

Про це Клімкін пише в колонці для "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

"Треба чітко розуміти, що формула не є дорожньою картою виконання Мінська або планом деескалації. Вона стосується тільки одного пункту Мінських домовленостей: так званого "особливого статусу" ОРДЛО. Йдеться про особливості місцевого самоврядування. Це – принципово", - написав Клімкін.

Ексглава МЗС нагадав, що формула з'явилася в кінці 2014 року. Тоді Верховна Рада ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Україна готувалася до проведення там місцевих виборів у грудні 2014 року, але РФ зірвала процес, вирішивши провести свої "фейкові" вибори на місяць раніше, в листопаді.

А тепер повернемося до "формули Штайнмайєра". . . Її можна сформулювати так: "особливий статус через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ". Не через організований Росією фарс, а через реальні вибори", - пояснив Клімкін.

Ключовим є те, що вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ. Але для цього потрібно спочатку вирішити питання безпеки і ролі українських ЦВК, партій, медіа, участь у виборах переселенців.

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"У жодному разі не можна допустити, щоб "формулу Штайнмаєра" нам продали як повноцінний план врегулювання. РФ також зробить все, щоб розмити поняття стандартів ОБСЄ щодо виборів – доводитиме, що серед них є і принципово важливі, "не такі вже важливі" тощо", - пише Клімкін.

Забезпечити безпеку на Донбасі під час проведення виборів могла б місія ООН з військової, поліцейської та громадянської складовими, нагадав ексглава МЗС.

"Наразі ми почули вимоги РФ до розгляду на саміті "Нормандського формату", але ж ніщо не заважає нам висунути свої. Якщо дійсно так необхідно буде погоджувати "формулу Штайнмаєра", яка безпосередньо пов’язана з виборами, можна щонайменше було б чітко і зрозуміло для всіх визначити ключові параметри та безпекові передумови їхнього проведення. Нам потрібні червоні лінії, наперед визначені українською стороною. І також нам потрібні власні вимоги, які ми просуватимемо (адже не забуваймо, йдеться про вибори на нашій території!).За їх наявності Росії буде набагато складніше розігрувати у майбутньому "карту різночитань", як вона полюбляє робити", - підсумував Клімкін.