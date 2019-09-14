Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання

Навчання "Щит Союзу-2019" стартували на полігоні Муліно Нижньогородської області 13 вересня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm. На них нібито відпрацьовують "антитерористичну операцію".

"У Нижньогородську область уже стягнули 12 000 військовослужбовців і близько 1000 одиниць озброєння та техніки. Серед них 230 танків, 240 артилерійських систем, 360 броньованих машин, 190 систем залпового вогню, до 70 військових літаків та бойових гелікоптерів.

Переважна частина особового складу, озброєння та техніки від Російської Федерації. Від союзника — Республіки Білорусь — до Росії прибули 4000 військовослужбовців, понад 100 танків та бронемашин, 50 реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння. Міністерство оборони РБ повідомляло, що в навчаннях братимуть участь військовослужбовці 120-ї і 19-ї гвардійських окремих механізованих бригад Північно-західного оперативного командування.

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За інформацією волонтерів InformNapalm, навчання триватимуть із 13 по 19 вересня 2019 року. Планується провести два етапи "антитерористичної операції": планування, пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп противника; відпрацювання питань управління військами в ході оборонних дій зі стабілізації ситуації.