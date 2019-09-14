За помпезністю форуму YES ми забуваємо запитати: "Хто замовив Гонгадзе?" - журналіст Руденко

Про це написав на своїй сторінці в фейсбук журналіст Сергій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щороку, коли відбувається пінчуківський YES, я завжди згадую про Гонгадзе. Точніше - про це мені нагадує Кучма і його зять. За усією помпезністю, влаштованою зятем Кучми, ми всі забуваємо запитати і його, і владу: "Хто замовив Гонгадзе?"

Можна безкінечно стратегувати щодо майбутнього України, а цьогоріч - і про те, що таке щастя, і забувати про тих, кого Кучма і його бригада лишила назавжди нещасними - дітей Георгія.

За кілька днів ми знову згадаємо про Гонгадзе - у чергові роковини його викрадення і вбивства. Але ось вже четвертий президент після Кучми і, певно, десятий прокурор після Потебенька, не можуть дати відповідь на запитання: "Хто замовив Гонгадзе?"- підсумував журналіст.

Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова.

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У січні 2013 року суд визнав Пукача винним і засудив до довічного ув'язнення. На запитання судді, чи згоден він із вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною сидітимуть Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте у Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе".

Організатор форуму YES - бізнесмен Віктор Пінчук, зять другого президента України Леоніда Кучми.